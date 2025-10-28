Мэк Маккланг подпишет контракт с «Индианой» — ESPN

26-летний разыгрывающий Мэк Маккланг станет игроком «Индианы Пэйсерс». Об этом информирует ESPN. Сообщается, что речь идёт о многолетнем соглашении. Также отмечается, что «Индиана» намерена отказаться от второго номера драфта 2020 года Джеймса Уайзмена, чтобы освободить место в составе для Маккланга.

Для 26-летнего спортсмена это станет первым стандартным соглашением в Национальной баскетбольной ассоциации. Ранее он выступал в тренировочных лагерях и на двусторонних контрактах.

Напомним, «Индиана» потерпела три поражения в трёх матчах на старте нынешнего сезона НБА.

