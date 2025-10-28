Скидки
Баскетбол

Мартин объяснил, что его не устраивает в работе Майкла Джордана как аналитика НБА

Мартин объяснил, что его не устраивает в работе Майкла Джордана как аналитика НБА
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин дал комментарий по поводу авторской передачи легенды лиги Майкла Джордана, которая выходит на NBA on NBC. По мнению Мартина, именитому баскетболисту будет сложно давать объективные оценки современным игрокам.

«Как он может быть честным в своих суждениях, когда большинство людей считают его номером один? Как он может критиковать даже девятого игрока в составе, чтобы это не звучало как «Майк снова хейтит»? Это не будет звучать искренне, потому что, как мне кажется, он не сможет быть самим собой и высказываться честно о том, что видит. Мне это не нравится», — сказал Мартин на канале The Arena в YouTube.

