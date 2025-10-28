Хаслем — о Вембаньяме: я просто рад, что завершил карьеру

Легенда «Майами Хит» трёхкратный чемпион НБА Юдонис Хаслем поделился впечатлениями от игры 21-летнего французского центрового клуба «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Я просто рад, что завершил карьеру, мне не нужны такие разборки. Даже не знаю, с чего начать. Обычно для игрока его роста важна физическая игра, но он умеет вести мяч, обыгрывать соперников и бросать в условиях плотной опеки. Я хочу, чтобы он продолжал играть агрессивно», — сказал Хаслем, который провёл все 20 сезонов за «Майами Хит», на канале Sports On Primе в YouTube.

Главные спортивные новости дня: