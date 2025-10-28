«Талант, которого не было и, может, не будет». Казинс — об одном из нынешних игроков НБА

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА Демаркус Казинс комплиментарно высказался о центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«Если открыть определение термина «игрок поколения», рядом будет его фото. Это действительно талант, подобного которому мы, возможно, никогда не видели и больше не увидим. Это тотальное доминирование», — сказал Казинс на канале Run It Back on FanDuel TV в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 31 очко, совершал 13,8 подбора и отдавал 2,8 передачи.

