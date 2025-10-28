Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич вошёл в штаб сборной Сербии

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич назначен на должность ассистента Душана Алимпиевича в национальной команде Сербии.

«Приятно, что Миленко Богичевич своей успешной работой в нашем клубе заслужил приглашение в тренерский штаб одной из ведущих сборных мира. Понимаем, насколько значим новый вызов для тренера, поэтому не могли не отпустить его. Важно, что Богичевич будет находиться в расположении национальной команды только в период международных окон ФИБА, поэтому тренировочный процесс «Автодора» не пострадает», — приводит слова президента «Автодора» Олега Родионова пресс-служба саратовского клуба.

Примечательно, что Алимпиевич был главным тренером «Автодора» в период с 2018 по 2019 год. Богичевич занимает пост главного тренера «Автодора» с 2023 года.

Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении: