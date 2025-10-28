Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич вошёл в штаб сборной Сербии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич вошёл в штаб сборной Сербии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич назначен на должность ассистента Душана Алимпиевича в национальной команде Сербии.

«Приятно, что Миленко Богичевич своей успешной работой в нашем клубе заслужил приглашение в тренерский штаб одной из ведущих сборных мира. Понимаем, насколько значим новый вызов для тренера, поэтому не могли не отпустить его. Важно, что Богичевич будет находиться в расположении национальной команды только в период международных окон ФИБА, поэтому тренировочный процесс «Автодора» не пострадает», — приводит слова президента «Автодора» Олега Родионова пресс-служба саратовского клуба.

Примечательно, что Алимпиевич был главным тренером «Автодора» в период с 2018 по 2019 год. Богичевич занимает пост главного тренера «Автодора» с 2023 года.

Материалы по теме
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Рейтинг
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?

Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android