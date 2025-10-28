Скидки
Инсайдер поделился подробностями о травме Дончича и сроках его возвращения в строй

Инсайдер поделился подробностями о травме Дончича и сроках его возвращения в строй
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич должен вернуться в строй в скором времени. Об этом рассказал известный инсайдер Дэйв Макменамин. По его сведениям, в калифорнийской команде уверены, что процесс реабилитации игрока после травмы будет проходить по плану. Ранее сообщалось, что у спортсмена были диагностированы травмы пальца и ноги.

«Я разговаривал с источником в организации в воскресенье, и он выразил оптимизм, что одна неделя не превратится в две, а две — в три. В команде считают, что ему достаточно дать немного времени, чтобы проблема была решена. Речь о том, что Лука вернётся в строй уже на следующей неделе», — сказал Макменамин в эфире ESPN.

