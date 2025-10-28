Скидки
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Баскетбол

«Если бы у О'Нила и Дюранта был ребёнок, получился бы он». Перкинс выделил игрока НБА

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Кендрик Перкинс высоко оценил выступление центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы на старте нынешнего сезона.

«За последние 10–15 лет, включая время, когда я сам ещё играл, это самое впечатляющее и доминирующее выступление, которое я видел в матчах открытия сезона. Вы же понимаете, с кем он играл? С «Даллас Маверикс» – с командой, которая, на мой взгляд, будет одной из лучших защищающихся команд лиги благодаря своей передней линии. Если бы у Шака и Кевина Дюранта был ребёнок, получился бы Виктор Вембаньяма», — сказал Перкинс на канале ESPN в YouTube.

Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты
Видео
Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты

Попович наблюдает за тренировкой Вембаньямы:

