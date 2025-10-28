Редик высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Портлендом»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал комментарий по поводу поражения команды, которое она потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122).

«С тем составом, который был на площадке, нам было очень непросто. Трудно строить атаку без игроков, способных работать с мячом», — приводит слова Редика Los Angeles Times.

Отметим, матч с «Портлендом» из-за травм пропускали Леброн Джеймс, Лука Дончич и Гэйб Винсент.

На старте нынешнего сезона НБА калифорнийский клуб одержал две победы и потерпел два поражения.

Материалы по теме Инсайдер поделился подробностями о травме Дончича и сроках его возвращения в строй

Редик прочитал мотивационную речь в раздевалке «Лейкерс»: