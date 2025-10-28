Редик высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Портлендом»
Поделиться
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал комментарий по поводу поражения команды, которое она потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122).
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 41, Кнехт - 16, Эйтон - 16, Хатимура - 16, Вандербилт - 14, Ларэвиа - 3, Смит - 2, Джеймс, Колоко, Манон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 25, Холидэй - 24, Грант - 22, Шарп - 16, Клингэн - 16, Love - 5, Уэсли - 4, Камара - 4, Рит - 3, Мюррэй - 2, Ян - 1, Рупер, Сиссоко
«С тем составом, который был на площадке, нам было очень непросто. Трудно строить атаку без игроков, способных работать с мячом», — приводит слова Редика Los Angeles Times.
Отметим, матч с «Портлендом» из-за травм пропускали Леброн Джеймс, Лука Дончич и Гэйб Винсент.
На старте нынешнего сезона НБА калифорнийский клуб одержал две победы и потерпел два поражения.
Материалы по теме
Редик прочитал мотивационную речь в раздевалке «Лейкерс»:
Комментарии
- 28 октября 2025
-
16:08
-
15:14
-
14:49
-
13:53
-
13:32
-
12:50
-
12:26
-
11:42
-
11:03
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
08:36
-
08:30
-
08:09
-
08:00
-
07:44
-
07:40
-
07:32
-
07:17
-
07:14
-
05:59
-
05:38
-
05:24
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
00:22
- 27 октября 2025
-
23:18
-
22:42
-
22:27
-
21:28
-
21:01
-
20:29