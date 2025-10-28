Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Редик высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Портлендом»

Редик высказался после поражения «Лейкерс» в матче с «Портлендом»
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал комментарий по поводу поражения команды, которое она потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122).

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 41, Кнехт - 16, Эйтон - 16, Хатимура - 16, Вандербилт - 14, Ларэвиа - 3, Смит - 2, Джеймс, Колоко, Манон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 25, Холидэй - 24, Грант - 22, Шарп - 16, Клингэн - 16, Love - 5, Уэсли - 4, Камара - 4, Рит - 3, Мюррэй - 2, Ян - 1, Рупер, Сиссоко

«С тем составом, который был на площадке, нам было очень непросто. Трудно строить атаку без игроков, способных работать с мячом», — приводит слова Редика Los Angeles Times.

Отметим, матч с «Портлендом» из-за травм пропускали Леброн Джеймс, Лука Дончич и Гэйб Винсент.

На старте нынешнего сезона НБА калифорнийский клуб одержал две победы и потерпел два поражения.

Материалы по теме
Инсайдер поделился подробностями о травме Дончича и сроках его возвращения в строй

Редик прочитал мотивационную речь в раздевалке «Лейкерс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android