Американец Джаред Батлер не прошёл медосмотр в «Црвене Звезде» — Nova

Американский разыгрывающий Джаред Батлер не прошёл медосмотр в «Црвене Звезде». Об этом информирует сербское издание Nova. Отмечается, что у спортсмена диагностировали врождённое заболевание сердца, из-за которого ранее несколько клубов НБА уже отказывались подписывать с ним контракт.

Портал подчёркивает, что факт непрохождения медосмотра не означает прекращения сотрудничества между сторонами, однако игрок пока не сможет принимать участия в матчах Евролиги.

В настоящий момент «Црвена Звезда» занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги. На счету сербского клуба четыре победы при двух поражениях.

