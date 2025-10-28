Скидки
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Джа Морант: играю в баскетбол из любви к нему, а не для того чтобы быть лицом НБА

Джа Морант: играю в баскетбол из любви к нему, а не для того чтобы быть лицом НБА
Комментарии

26-летний разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» американец Джа Морант заявил, что ему безразличны разговоры и споры о том, является ли он новым «лицом Национальной баскетбольной ассоциации».

«Я играю в баскетбол из любви к игре, а не для того чтобы быть лицом НБА. Конечно, часто об этом слышу. Хотя я просто выхожу и играю в свою игру, поэтому моя фигура и становится частью этих разговоров. Конечно, у людей есть своё мнение, но меня это не особо волнует», — приводит слова Моранта издание New York Times.

Напомним, Джа был выбран под вторым номером на драфте НБА в 2019 году «Мемфисом». И с того момента Морант бессменно выступает за эту команду в лиге.

