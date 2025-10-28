В «Црвене Звезде» опровергли новость о провале экс-игроком НБА медосмотра

Пресс-служба сербского клуба «Црвена Звезда» опровергла информацию, что бывший игрок НБА, а ныне разыгрывающий защитник американец Джаред Батлер не прошёл медосмотр в клубе.

«Информируем общественность, что Джаред Батлер успешно прошёл трёхдневные медицинские осмотры в Белграде и получил разрешение выступать за нашу команду. Он непременно присоединится к игровому составу и будет заявлен на матч в Евролиге с «Маккаби» Тель-Авив, который состоится в четверг», — сказано в пресс-релизе команды.

В настоящий момент «Црвена Звезда» занимает четвёртое место в турнирной таблице Евролиги. На счету сербского клуба четыре победы при двух поражениях.