«У него больше блок-шотов, чем у многих клубов». Экс-игрок НБА призвал дать Вембаньяме MVP

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Демаркус Казинс выразил уверенность, что выступления центрового «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы уже заслуживают того, чтобы его вознаградить присвоением статуса Самого ценного игрока (MVP).

«У него больше блок-шотов, чем у большинства команд. Дайте ему MVP», — приводит слова Казинса портал Basketball Network.

В нынешнем сезоне североамериканской организации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 31 очко, совершал 13,8 подбора и отдавал 2,8 передачи.