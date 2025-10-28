Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«У него больше блок-шотов, чем у многих клубов». Экс-игрок НБА призвал дать Вембаньяме MVP

«У него больше блок-шотов, чем у многих клубов». Экс-игрок НБА призвал дать Вембаньяме MVP
Комментарии

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Демаркус Казинс выразил уверенность, что выступления центрового «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы уже заслуживают того, чтобы его вознаградить присвоением статуса Самого ценного игрока (MVP).

«У него больше блок-шотов, чем у большинства команд. Дайте ему MVP», — приводит слова Казинса портал Basketball Network.

В нынешнем сезоне североамериканской организации Вембаньяма к настоящему моменту принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 31 очко, совершал 13,8 подбора и отдавал 2,8 передачи.

Материалы по теме
«Талант, которого не было и, может, не будет». Казинс — об одном из нынешних игроков НБА
Материалы по теме
Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты
Видео
Вы это видели?! Виктор Вембаньяма точно не с нашей планеты
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android