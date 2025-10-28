Скидки
Главная Баскетбол Новости

Перкинс: Адетокунбо надо набраться отваги, чтобы уйти из «Милуоки». Он не хочет там играть

Перкинс: Адетокунбо надо набраться отваги, чтобы уйти из «Милуоки». Он не хочет там играть
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс объяснил, почему 30-летний тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо не может принять решение об уходе из клуба «Милуоки Бакс».

«Яннису нужно набраться смелости [чтобы принять решение об уходе из команды]. Адетокунбо не хочет играть за «Милуоки», хотя и боится сказать об этом. В «Милуоки» знают об этом и не могут это отрицать. И чтобы сохранить в своих рядах Янниса, они пошли на отчаянный шаг, подписав контракт с его братом Таннасисом», — приводит слова Перкинса портал Hoopshype.

