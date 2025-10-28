«Енисей» прервал серию из шести поражений, обыграв «Пари НН»
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари НН» и «Енисей» из Красноярска. Матч завершился победой гостей со счётом 81:60.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
61 : 80
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Гришаев, Платонов, Хвостов, Попов, Шендеров, Зоткин
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Рыжов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин, Антипов
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Данило Тасич, набравший 14 очков, совершивший шесть подборов и отдавший пять передач. 13 очков и восемь подборов записал на свой счёт Артём Антипов.
В составе нижегородцев 12 очков и пять подборов оформил Кирилл Попов. 12 очков и шесть передач на свой счёт записал Айзея Вашингтон.
«Енисей» одержал первую победу в семи встречах регулярного чемпионата Единой лиги. «Пари НН» потерпел шестое поражение кряду в регулярном чемпионате.
