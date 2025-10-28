Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» прервал серию из шести поражений, обыграв «Пари НН»

«Енисей» прервал серию из шести поражений, обыграв «Пари НН»
Комментарии

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари НН» и «Енисей» из Красноярска. Матч завершился победой гостей со счётом 81:60.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
61 : 80
Енисей
Красноярск
Пари Нижний Новгород: Лукач, Буринский, Вашингтон, Хоменко, Гришаев, Платонов, Хвостов, Попов, Шендеров, Зоткин
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Рыжов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Ванин, Долинин, Антипов

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Данило Тасич, набравший 14 очков, совершивший шесть подборов и отдавший пять передач. 13 очков и восемь подборов записал на свой счёт Артём Антипов.

В составе нижегородцев 12 очков и пять подборов оформил Кирилл Попов. 12 очков и шесть передач на свой счёт записал Айзея Вашингтон.

«Енисей» одержал первую победу в семи встречах регулярного чемпионата Единой лиги. «Пари НН» потерпел шестое поражение кряду в регулярном чемпионате.

Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: «Динамо» – «Локо» в КХЛ, финал ЧМ по футболу U20 и Единая лига
Топ-матчи понедельника: «Динамо» – «Локо» в КХЛ, финал ЧМ по футболу U20 и Единая лига
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android