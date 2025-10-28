«Енисей» прервал серию из шести поражений, обыграв «Пари НН»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари НН» и «Енисей» из Красноярска. Матч завершился победой гостей со счётом 81:60.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Данило Тасич, набравший 14 очков, совершивший шесть подборов и отдавший пять передач. 13 очков и восемь подборов записал на свой счёт Артём Антипов.

В составе нижегородцев 12 очков и пять подборов оформил Кирилл Попов. 12 очков и шесть передач на свой счёт записал Айзея Вашингтон.

«Енисей» одержал первую победу в семи встречах регулярного чемпионата Единой лиги. «Пари НН» потерпел шестое поражение кряду в регулярном чемпионате.