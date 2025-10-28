Экс-игрок НБА: Эмбиид мог прийти на разминку за 20 минут до матча и выдать 70 очков

36-летний бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Маркус Моррис рассказал о том, как лидер «Филадельфии Сиксерс» камерунец Джоэл Эмбиид, выступающий на позиции центрового, готовится к матчам в лиге.

«Выступал в разных командах и видел, как игроки высокого уровня работают с полной самоотдачей. Однако не замечал, чтобы Джоэл поступал так же [когда я играл за «Филадельфию»]. Это меня сбило с толку, поскольку его результаты на площадке были на уровне.

В прошлом году он набрал 70 очков, чувак. Он, чёрт возьми, даже не разминался. И я говорю это буквально. Джоэл мог бы выйти за 22 минуты до начала матча и выдать 70 очков. Так что, на мой взгляд, Эмбиид, наверное, думает: «Чувак, я круче всех, даже не делая разминку», — приводит слова Морриса аккаунт NBACentral в социальной сети Х.