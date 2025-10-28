«У него лучшее видение игры в НБА. И он невероятно терпелив». Кармело Энтони — о Йокиче

10-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кармело Энтони лестно отозвался о 30-летнем чемпионе НБА, а также лидере «Денвер Наггетс» сербе Николе Йокиче, который выступает на позиции центрового.

«Йокич невероятно терпелив. Я считаю, что его связь с одноклубниками просто удивительна. В «Денвере» осознают, что успех команды во многом зависит от Николы и его точных бросков. На данный момент у него лучшее видение в НБА, и он способен управлять атакой команды. Мне очень нравится, как Йокич работает на площадке», — приводит слова Энтони портал Basketball Network.