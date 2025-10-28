Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жальгирис — Виртус, результат матча 28 октября 2025, счёт 86:65, Евролига-2025/2026

«Жальгирис» обыграл «Виртус» в Евролиге, Франсиско оформил дабл-дабл
Комментарии

В Каунасе (Литва) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и итальянский «Виртус». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 86:65.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2025, вторник. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
86 : 65
Виртус
Болонья, Италия
Жальгирис: Франсиско, Mikalauskas, Райт, Браздейкис, Тубелис, Ло, Слева, Бирутис, Рубштавичюс, Буткевичюс, Сирвидис, Улановас
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Тейлор, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 передач. 14 очков на свой счёт записал Мозес Райт.

В составе «Виртуса» 19 очков, два подбора и одну передачу на свой счёт записал Мэтт Морган. 12 баллов набрал Ален Смайлагич.

«Жальгирис» одержал пятую победу в регулярном чемпионате и вторую подряд. «Виртус» потерпел первое поражение в четырёх последних встречах.

Материалы по теме
«Монако» и «Жальгирис» играют в Евролиге — смотри онлайн на «Чемпионате»!
Видео
«Монако» и «Жальгирис» играют в Евролиге — смотри онлайн на «Чемпионате»!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android