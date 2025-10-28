«Жальгирис» обыграл «Виртус» в Евролиге, Франсиско оформил дабл-дабл

В Каунасе (Литва) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Жальгирис» и итальянский «Виртус». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 86:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал французский разыгрывающий Сильвен Франсиско, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 передач. 14 очков на свой счёт записал Мозес Райт.

В составе «Виртуса» 19 очков, два подбора и одну передачу на свой счёт записал Мэтт Морган. 12 баллов набрал Ален Смайлагич.

«Жальгирис» одержал пятую победу в регулярном чемпионате и вторую подряд. «Виртус» потерпел первое поражение в четырёх последних встречах.