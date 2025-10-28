Скидки
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Црвена Звезда — АСВЕЛ, результат матча 28 октября 2025, счет 79:65, Евролига-2025/2026

«Црвена Звезда» одержала пятую победу в Евролиге подряд, обыграв АСВЕЛ


В Белграде (Сербия) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и французский АСВЕЛ. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:65.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2025, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
79 : 65
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Плавшич, Миленович, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Оджелей, Радошич, Монеке, дос Сантос
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Ажинса, Масса, де Коло, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал нигерийский форвард Чима Монеке, набравший 24 очка, совершивший семь подборов и отдавший три результативные передачи. По 11 очков на свой счёт записали Семи Оджелей и Огньен Добрич.

В составе АСВЕЛа 13 очков, два подбора и две результативные передачи набрал Мелвин Ажинса. 10 очков на свой счёт записал Мбайе Ндиайе.

«Црвена Звезда» одержала пятую победу в Евролиге подряд. АСВЕЛ потерпел четвёртое поражение в пяти последних встречах.

