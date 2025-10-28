«Црвена Звезда» одержала пятую победу в Евролиге подряд, обыграв АСВЕЛ

В Белграде (Сербия) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Црвена Звезда» и французский АСВЕЛ. Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал нигерийский форвард Чима Монеке, набравший 24 очка, совершивший семь подборов и отдавший три результативные передачи. По 11 очков на свой счёт записали Семи Оджелей и Огньен Добрич.

В составе АСВЕЛа 13 очков, два подбора и две результативные передачи набрал Мелвин Ажинса. 10 очков на свой счёт записал Мбайе Ндиайе.

«Црвена Звезда» одержала пятую победу в Евролиге подряд. АСВЕЛ потерпел четвёртое поражение в пяти последних встречах.