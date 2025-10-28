Единая лига: результаты матчей 28 октября

Сегодня, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 состоялся очередной игровой день. Всего поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня.

Единая лига. Результаты матчей на 28 октября:

«Пари Нижний Новгород» — «Енисей» — 61:80.

Лидером чемпионата в настоящий момент является казанский УНИКС, на счету которого шесть побед при одном поражении. Вторую позицию занимает московский ЦСКА (пять побед и одно поражение). Тройку сильнейших замыкает «Бетсити Парма». В активе пермского клуба пять побед и два поражения.