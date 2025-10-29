Скидки
Главная Баскетбол Новости

Бавария — Реал Мадрид, результат матча 28 октября 2025, счёт 90:84, Евролига-2025/2026

«Реал» потерпел третье поражение в Евролиге подряд, уступив «Баварии»
Комментарии

В Мюнхене (Германия) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Бавария» и мадридский «Реал». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:84.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
90 : 84
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Фойгтман, Кратцер, Джессап, Лучич, Обст, Йович, Холлац, Майк, Габриэль, Болдуин
Реал Мадрид: Лайлз, Кремер, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Альманса, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Айзея Майк, набравший 29 очков, совершивший семь подборов и отдавший две результативные передачи. 14 очков, четыре передачи и два подбора на свой счёт записал Ксэвьер Ратэн-Мэйс.

В составе «Реала» 20 очков, шесть подборов и два передачи в активе Трея Лайлза. 15 очков на свой счёт записал Тео Маледон, 13 очков набрал Уолтер Тавареш.

«Бавария» прервала серию из двух поражений. «Реал» проиграл третий матч в Евролиге кряду.

