Экс-игрок НБА дал совет Тейтуму насчёт возвращения на площадку после восстановления

Четырёхкратный участник Матча всех звёзд НБА американец Демаркус Казинс призвал чемпиона НБА, а также лёгкого форварда «Бостон Селтикс» соотечественника Джейсона Тейтума не торопиться с возвращением на площадку.

«Если бы я был на его месте и оказался в такой ситуации, взял бы год на восстановление и вернулся к следующему сезону отдохнувшим. Говорю это по собственному опыту, поскольку прекрасно знаю, что такое соревновательный аспект для игрока, и это мне потом вернулось. Вот почему говорю: «Не торопись, у тебя уже есть контракт, начни всё сначала и снова за дело».

Если бы Джейсон вернулся, это было бы где-то в районе плей-офф. Ты попытался бы найти свой ритм посреди плей-офф? Всё, о чём сейчас говорю, сделал сам, это было трагично. Так что, пожалуйста, не торопись. Поправляйся. Вернуться в оптимальной форме во время плей-офф после травмы ахилла — это практически невозможно», — приводит слова Казинса портал Basketball Network.

Напомним, Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс». «Кельты» проиграли сопернику со счётом 2-4 и вылетели из постсезона. Тейтум был выбран «Бостоном» на драфте НБА 2017 года под третьим номером.