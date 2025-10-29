«Панатинаикос» обыграл «Маккаби» в Евролиге, Нанн набрал 22 очка

В Афинах (Греция) завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Панатинаикос» и израильский «Маккаби». Встреча завершилась победой греческой команды со счётом 95:85.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 22 очка, совершивший три подбора и отдавший четыре передачи. 20 очков, три подбора и две передачи на свой счёт записал Джеди Осман.

В составе «Маккаби» 15 баллов, девять подборов и две передачи собрал Жайлен Оар. 14 очков, три подбора и одну передачу набрал Джимми Кларк.

«Панатинаикос» одержал пятую победу в семи матчах. «Маккаби», напротив, потерпел пятое поражение в регулярном чемпионате.