Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Панатинаикос — Маккаби, результат матча 28 октября 2025, счёт 99:85, Евролига-2025/2026

«Панатинаикос» обыграл «Маккаби» в Евролиге, Нанн набрал 22 очка


В Афинах (Греция) завершился матч седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Панатинаикос» и израильский «Маккаби». Встреча завершилась победой греческой команды со счётом 95:85.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
99 : 85
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Грант, Нанн, Толиопулос, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Сантос, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Omoruyi, Даутин, Лиф, Блатт

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 22 очка, совершивший три подбора и отдавший четыре передачи. 20 очков, три подбора и две передачи на свой счёт записал Джеди Осман.

В составе «Маккаби» 15 баллов, девять подборов и две передачи собрал Жайлен Оар. 14 очков, три подбора и одну передачу набрал Джимми Кларк.

«Панатинаикос» одержал пятую победу в семи матчах. «Маккаби», напротив, потерпел пятое поражение в регулярном чемпионате.

