Все новости
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Барселона — Олимпия, результат матча 28 октября 2025, счёт 74:72, Евролига-2025/2026

«Барселона» прервала серию из двух поражений, обыграв «Олимпию»
Комментарии

В Барселоне (Испания) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и итальянская «Олимпия». Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 73:69.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
74 : 72
Олимпия
Милан, Италия
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Гудурич, Шилдс, Tote, Данстон, Сестина

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 17 очков, совершивший пять подборов и отдавший две результативные передачи. 14 очков и пять подборов на свой счёт записал Ян Веселы.

В составе «Олимпии» 15 очков набрал Армони Брукс. 12 очков на свой счёт записал Шейвон Шилдс. 11 очков, четыре подбора и одна передача у Девина Букера.

«Барселона» прервала серию из двух поражений. «Олимпия» потерпела пятое поражение в семи матчах в Евролиге.

