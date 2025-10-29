«Барселона» прервала серию из двух поражений, обыграв «Олимпию»

В Барселоне (Испания) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и итальянская «Олимпия». Встреча завершилась победой «Барселоны» со счётом 73:69.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 17 очков, совершивший пять подборов и отдавший две результативные передачи. 14 очков и пять подборов на свой счёт записал Ян Веселы.

В составе «Олимпии» 15 очков набрал Армони Брукс. 12 очков на свой счёт записал Шейвон Шилдс. 11 очков, четыре подбора и одна передача у Девина Букера.

«Барселона» прервала серию из двух поражений. «Олимпия» потерпела пятое поражение в семи матчах в Евролиге.