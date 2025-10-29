«Баскония» одержала первую победу в сезоне-2025/2026 Евролиги, обыграв «Дубай»

В Витории (Испания) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Баскония» и «Дубай» из ОАЭ. Встреча завершилась победой «Басконии» со счётом 88:84.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, набравший 25 очков и совершивший шесть подборов. 16 очков на свой счёт записал Коби Симмонс, 14 очков в активе Хамиду Диалло.

В составе «Дубая» 22 очка, семь подборов и три передачи на свой счёт записал Филип Петрушев. 19 очков и четыре подбора в активе Дависа Бертанса.

«Баскония» одержала первую победу в нынешнем сезоне Евролиги — до этого на счету испанской команды было шесть поражений. «Дубай» потерпел второе поражение подряд.