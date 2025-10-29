Скидки
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Баскония — Дубай, результат матча 28 октября 2025, счёт 92:85, Евролига-2025/2026

«Баскония» одержала первую победу в сезоне-2025/2026 Евролиги, обыграв «Дубай»
В Витории (Испания) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местная «Баскония» и «Дубай» из ОАЭ. Встреча завершилась победой «Басконии» со счётом 88:84.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
92 : 85
Дубай
Дубай, ОАЭ
Баскония: Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Куруц, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Диоп, Фриш, Йоксимович
Дубай: Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Эллис, Андерсон, Кондич, Шанлы, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, набравший 25 очков и совершивший шесть подборов. 16 очков на свой счёт записал Коби Симмонс, 14 очков в активе Хамиду Диалло.

В составе «Дубая» 22 очка, семь подборов и три передачи на свой счёт записал Филип Петрушев. 19 очков и четыре подбора в активе Дависа Бертанса.

«Баскония» одержала первую победу в нынешнем сезоне Евролиги — до этого на счету испанской команды было шесть поражений. «Дубай» потерпел второе поражение подряд.

