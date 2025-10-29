Скидки
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 28 октября

Комментарии

Во вторник, 28 октября, в рамках 5-го тура Еврокубка состоялись три матча. «Чемпионат» представляет результаты прошедших игр.

Еврокубок. Результаты матчей 28 октября:

«Паниониос» — «Тренто» — 87:91;
«Гамбург Тауэрс» — У-БТ — 76:95;
«Хапоэль» Иерусалим — «Арис» — 103:76.

В минувшем розыгрыше Еврокубка победителем стал представитель Израиля — тель-авивский «Хапоэль». В финальном матче израильская команда встречалась с коллективом из Испании — «Гран Канарией» — и победила по итогам двух встреч, впервые в своей истории завоевав чемпионский титул в Еврокубке.

Лидером чемпионата Еврокубка является «Бахчешехир», одержавший четыре победы в четырёх встречах.

