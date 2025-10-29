Скидки
Баскетбол

Париж — Анадолу Эфес, результат матча 28 октября 2025, счёт 80:90, Евролига-2025/2026

«Анадолу Эфес» обыграл «Париж» в Евролиге
Комментарии

В Париже (Франция) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой гостей со счётом 90:80.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2025, вторник. 22:45 МСК
Париж
Париж, Франция
Окончен
80 : 90
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Париж: Хифи, Кавалье, Робинсон, Эррера, Ээи, Докосси, Файе, Шарвен, М'Бай, Уаттара, Хоммс, Уиллис
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дозьер, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 19 очков, совершивший три подбора и отдавший две результативные передачи. 18 очков на свой счёт записал Эрджан Османи.

В составе «Парижа» 17 очков и пять передач в активе Надира Хифи. Также 17 очков набрал Себастьян Эррера.

«Анадолу Эфес» одержал третью победу в нынешнем сезоне Евролиги. «Париж» потерпел третье поражение в семи турах.

