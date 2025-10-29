«Анадолу Эфес» обыграл «Париж» в Евролиге

В Париже (Франция) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и турецкий «Анадолу Эфес». Встреча завершилась победой гостей со счётом 90:80.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Шейн Ларкин, набравший 19 очков, совершивший три подбора и отдавший две результативные передачи. 18 очков на свой счёт записал Эрджан Османи.

В составе «Парижа» 17 очков и пять передач в активе Надира Хифи. Также 17 очков набрал Себастьян Эррера.

«Анадолу Эфес» одержал третью победу в нынешнем сезоне Евролиги. «Париж» потерпел третье поражение в семи турах.