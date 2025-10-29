Скидки
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Баскетбол

Валенсия — Фенербахче, результат матча 28 октября 2025, счёт 92:79, Евролига-2025/2026

«Валенсия» обыграла «Фенербахче» в Евролиге
В Валенсии (Испания) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и турецкий «Фенербахче». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:79.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
28 октября 2025, вторник. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
94 : 79
Фенербахче
Стамбул, Турция
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Лопес-Аростеги, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Уилбекин, Мелли, Хортон-Такер, Биберович, Битим, Янтунен, Холл, Колсон, Берч

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Камерон Тейлор, набравший 17 очков, совершивший шесть подборов и отдавший две результативные передачи. 15 очков на свой счёт записал Бранку Бадио.

В составе «Фенербахче» 18 очков и два подбора в активе Тарика Биберовича. 16 очков и пять подборов на счету Тэйлена Хортон-Такера.

«Валенсия» одержала четвёртую победу в нынешнем сезоне Евролиги. «Фенербахче» потерпел четвёртое поражение в семи турах.

