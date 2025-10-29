«Валенсия» обыграла «Фенербахче» в Евролиге

В Валенсии (Испания) завершился матч 7-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и турецкий «Фенербахче». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Камерон Тейлор, набравший 17 очков, совершивший шесть подборов и отдавший две результативные передачи. 15 очков на свой счёт записал Бранку Бадио.

В составе «Фенербахче» 18 очков и два подбора в активе Тарика Биберовича. 16 очков и пять подборов на счету Тэйлена Хортон-Такера.

«Валенсия» одержала четвёртую победу в нынешнем сезоне Евролиги. «Фенербахче» потерпел четвёртое поражение в семи турах.