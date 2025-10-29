Евролига: результаты игрового дня 28 октября

Во вторник, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» представляет результаты прошедших встреч.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата 28 октября:

«Црвена Звезда» — АСВЕЛ — 79:65;

«Жальгирис» — «Виртус» — 86:65;

«Бавария» — «Реал» Мадрид — 90:84;

«Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив — 99:85;

«Баскония» — «Дубай» — 92:85;

«Барселона» — «Олимпия» — 74:72;

«Париж» — «Анадолу Эфес» — 80:90;

«Валенсия» — «Фенербахче» — 92:79.

Лидером сезона в настоящий момент является тель-авивский «Хапоэль», на счету которого пять побед и одно поражение в шести встречах.