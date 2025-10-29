Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия Баскет — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты игрового дня 28 октября

Евролига: результаты игрового дня 28 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 28 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» представляет результаты прошедших встреч.

Евролига. Результаты матчей регулярного чемпионата 28 октября:

«Црвена Звезда» — АСВЕЛ — 79:65;
«Жальгирис» — «Виртус» — 86:65;
«Бавария» — «Реал» Мадрид — 90:84;
«Панатинаикос» — «Маккаби» Тель-Авив — 99:85;
«Баскония» — «Дубай» — 92:85;
«Барселона» — «Олимпия» — 74:72;
«Париж» — «Анадолу Эфес» — 80:90;
«Валенсия» — «Фенербахче» — 92:79.

Лидером сезона в настоящий момент является тель-авивский «Хапоэль», на счету которого пять побед и одно поражение в шести встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android