Никола Йокич высказался о шансах «Денвера» на чемпионство в этом сезоне НБА

Сербский лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал старт команды в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После поражения в первом матче клуб одержал две победы.

«Новые игроки стараются сыграться, а мы — привыкнуть к ним. У нас много атакующих вариантов, и всё будет становиться только лучше. Мы тоже были претендентами на чемпионство на Евробаскете… или чемпионате мира — неважно, мы вылетели рано.

Я всегда хочу побеждать, поэтому к каждой игре подхожу одинаково. В прошлом сезоне у нас не было возможности побороться за титул — посмотрим, что будет в этом», — приводит слова Йокича RTS.

