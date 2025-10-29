Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Йокич высказался о шансах «Денвера» на чемпионство в этом сезоне НБА

Никола Йокич высказался о шансах «Денвера» на чемпионство в этом сезоне НБА
Комментарии

Сербский лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал старт команды в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После поражения в первом матче клуб одержал две победы.

«Новые игроки стараются сыграться, а мы — привыкнуть к ним. У нас много атакующих вариантов, и всё будет становиться только лучше. Мы тоже были претендентами на чемпионство на Евробаскете… или чемпионате мира — неважно, мы вылетели рано.

Я всегда хочу побеждать, поэтому к каждой игре подхожу одинаково. В прошлом сезоне у нас не было возможности побороться за титул — посмотрим, что будет в этом», — приводит слова Йокича RTS.

Сейчас читают:
«У него лучшее видение игры в НБА. И он невероятно терпелив». Кармело Энтони — о Йокиче

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android