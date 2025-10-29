Редик оценил игру «Лейкерс» в матче с «Портлендом» без Леброна и Дончича

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122). Отметим, что лидеры калифорнийской команды Леброн Джеймс и Лука Дончич из-за травм участие в матче не принимали.

«Я многое вынес из этой игры. Мы хорошо действовали в позиционной защите, надёжно оборонялись на первых бросках. В целом команда показала высокий уровень конкуренции и сплочённости — это хорошая основа, на которой можно строить дальше», — сказал Редик во время общения со СМИ.

В следующем матче «Лос-Анджелес на выезде сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 30 октября и начнётся в 4:30 мск.

