Редик оценил игру «Лейкерс» в матче с «Портлендом» без Леброна и Дончича

Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122). Отметим, что лидеры калифорнийской команды Леброн Джеймс и Лука Дончич из-за травм участие в матче не принимали.

НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 41, Кнехт - 16, Эйтон - 16, Хатимура - 16, Вандербилт - 14, Ларэвиа - 3, Смит - 2, Джеймс, Колоко, Манон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 25, Холидэй - 24, Грант - 22, Шарп - 16, Клингэн - 16, Love - 5, Уэсли - 4, Камара - 4, Рит - 3, Мюррэй - 2, Ян - 1, Рупер, Сиссоко

«Я многое вынес из этой игры. Мы хорошо действовали в позиционной защите, надёжно оборонялись на первых бросках. В целом команда показала высокий уровень конкуренции и сплочённости — это хорошая основа, на которой можно строить дальше», — сказал Редик во время общения со СМИ.

В следующем матче «Лос-Анджелес на выезде сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз». Встреча состоится 30 октября и начнётся в 4:30 мск.

