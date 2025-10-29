Остин Ривз высказался об отсутствии семи игроков «Лейкерс» в матче НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о старте сезона. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (127:120) Ривз установил личный рекорд, набрав 51 очко. После в игре с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122) спортсмен набрал 41 очко.
При этом встречу с «Портлендом» пропускали семь баскетболистов «Лейкерс»: Леброн Джеймс, Лука Дончич, Гэйб Винсент, Маркус Смарт, Максимилиан Клебер, Джексон Хэйс и Аду Тьеро.
«Предыдущая ночь была весёлой, я почти не спал. Тогда было приятнее, потому что мы победили. В этот раз уже не так весело, ведь мы проиграли. Я устал, но ради таких матчей мы и играем. Конечно, мы действовали не так здорово, как хотели. Было тяжело с короткой ротацией — у нас не играли семь человек. Мы старались и боролись, но не смогли сделать всё так, как нужно», — сказал Ривз в интервью Spectrum SportsNet в социальных сетях.
Встреча Дончича и Дэвиса перед матчем «Лейкерс» — «Маверикс»:
- 29 октября 2025
-
04:30
-
03:30
-
02:30
-
01:09
-
01:05
-
01:01
-
00:47
-
00:34
-
00:28
-
00:09
-
00:01
- 28 октября 2025
-
23:56
-
23:15
-
22:57
-
22:55
-
22:16
-
21:54
-
21:45
-
20:43
-
20:18
-
19:10
-
19:07
-
19:00
-
18:17
-
17:39
-
17:03
-
16:08
-
15:14
-
14:49
-
13:53
-
13:32
-
12:50
-
12:26
-
11:42
-
11:03