Остин Ривз высказался об отсутствии семи игроков «Лейкерс» в матче НБА

Остин Ривз высказался об отсутствии семи игроков «Лейкерс» в матче НБА
Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о старте сезона. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (127:120) Ривз установил личный рекорд, набрав 51 очко. После в игре с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122) спортсмен набрал 41 очко.

НБА — регулярный чемпионат
27 октября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
120 : 127
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сакраменто Кингз: Лавин - 32, Дерозан - 21, Шрёдер - 18, Уэстбрук - 18, Монк - 15, Сабонис - 10, Эллис - 6, Джонс, Макдермотт, Юбэнкс, Шарич, Картер, Плауден, Кардуэлл, Рейно
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 51, Эйтон - 22, Хатимура - 18, Ларэвиа - 11, Смарт - 11, Вандербилт - 9, Винсент - 3, Кнехт - 2, Джеймс, Колоко, Смит, Манон
НБА — регулярный чемпионат
28 октября 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 122
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 41, Кнехт - 16, Эйтон - 16, Хатимура - 16, Вандербилт - 14, Ларэвиа - 3, Смит - 2, Джеймс, Колоко, Манон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 25, Холидэй - 24, Грант - 22, Шарп - 16, Клингэн - 16, Love - 5, Уэсли - 4, Камара - 4, Рит - 3, Мюррэй - 2, Ян - 1, Рупер, Сиссоко

При этом встречу с «Портлендом» пропускали семь баскетболистов «Лейкерс»: Леброн Джеймс, Лука Дончич, Гэйб Винсент, Маркус Смарт, Максимилиан Клебер, Джексон Хэйс и Аду Тьеро.

«Предыдущая ночь была весёлой, я почти не спал. Тогда было приятнее, потому что мы победили. В этот раз уже не так весело, ведь мы проиграли. Я устал, но ради таких матчей мы и играем. Конечно, мы действовали не так здорово, как хотели. Было тяжело с короткой ротацией — у нас не играли семь человек. Мы старались и боролись, но не смогли сделать всё так, как нужно», — сказал Ривз в интервью Spectrum SportsNet в социальных сетях.

Игрок «Лейкерс» получил травму на старте сезона, названы подробности — источник

Встреча Дончича и Дэвиса перед матчем «Лейкерс» — «Маверикс»:

