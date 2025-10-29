Остин Ривз высказался об отсутствии семи игроков «Лейкерс» в матче НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз поделился мнением о старте сезона. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (127:120) Ривз установил личный рекорд, набрав 51 очко. После в игре с «Портленд Трэйл Блэйзерс» (108:122) спортсмен набрал 41 очко.

При этом встречу с «Портлендом» пропускали семь баскетболистов «Лейкерс»: Леброн Джеймс, Лука Дончич, Гэйб Винсент, Маркус Смарт, Максимилиан Клебер, Джексон Хэйс и Аду Тьеро.

«Предыдущая ночь была весёлой, я почти не спал. Тогда было приятнее, потому что мы победили. В этот раз уже не так весело, ведь мы проиграли. Я устал, но ради таких матчей мы и играем. Конечно, мы действовали не так здорово, как хотели. Было тяжело с короткой ротацией — у нас не играли семь человек. Мы старались и боролись, но не смогли сделать всё так, как нужно», — сказал Ривз в интервью Spectrum SportsNet в социальных сетях.

