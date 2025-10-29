Майкл Джордан сравнил своё отношение к игре с нынешними реалиями НБА

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан прокомментировал современную практику в лиге, заключающуюся в предоставлении игрокам отдыха для профилактики, особенно после травм или при насыщенном графике матчей. Он также поделился своим опытом, рассказав о собственной мотивации выходить на площадку в каждой встрече.

«В идеале он вообще не нужен. Я никогда не хотел пропускать игры: каждая — это шанс что-то доказать. Хотел впечатлить того парня на самом верхнем ярусе, который пахал, чтобы купить билет. Может, он орёт на меня и обзывает — и я хочу заставить его замолчать. Если люди пришли посмотреть на тебя как на артиста, у тебя есть долг — выйти и показать.

Если физически я не могу — значит, не могу. Но если могу, а просто не хочется — это другая история. Я хочу играть, побеждать, влиять на игру. Я всегда чувствовал, что не имею права не вести команду, если способен выйти на площадку. Даже когда почти не мог — «Юта», пятый матч, ключевой. Я всё равно решил: найду способ помочь, пусть даже буду приманкой. А уж когда выходишь, эмоции, момент, необходимость — всё это подталкивает: «выжму из себя всё».

Возвращаясь к лоад-менеджменту: мы играем два–три часа в день — это наша работа, за это нам платят. А что с остальными 21 часом? Их нужно тратить на подготовку к следующему дню, к следующему вызову. Не говорю, что нужно равняться на меня, но стоит задуматься, что на самом деле означает этот «бережный режим», — рассказал Джордан в специальном интервью для NBC.