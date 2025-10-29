Сегодня станет известно, экстрадируют ли баскетболиста Касаткина из Франции в США

Сегодня, 29 октября, Парижский суд должен вынести решение по вопросу об экстрадиции в США 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина, задержанного во Франции в июне.

Ожидается, что вердикт будет объявлен в 15:30 мск. Как ранее сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело, суд, скорее всего, примет решение в пользу экстрадиции. В этом случае окончательное одобрение должна дать министр юстиции и премьер-министр Франции — они могут как утвердить, так и отклонить это решение.

При подтверждении экстрадиции сама процедура может занять несколько месяцев, и всё это время Касаткин останется под стражей. Если же суд примет отрицательное решение, баскетболист будет освобождён.