В ночь с 28 на 29 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 29 октября:
«Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» — 134:139 OT;
«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» — 144:117;
«Милуоки Бакс» – «Нью-Йорк Никс» — 121:111;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Сакраменто Кингз» — 107:101;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:79.
Видео: Егор Дёмин протестировал очки Apple и 3D камеры в офисе НБА