Хапоэль Тель-Авив — Партизан Белград. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол

Результаты игрового дня НБА 29 октября

Результаты игрового дня НБА 29 октября
Комментарии

В ночь с 28 на 29 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 29 октября:

«Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» — 134:139 OT;
«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» — 144:117;
«Милуоки Бакс» – «Нью-Йорк Никс» — 121:111;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Сакраменто Кингз» — 107:101;
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:79.

