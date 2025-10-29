В ночь с 28 на 29 октября мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 29 октября:

«Вашингтон Уизардс» – «Филадельфия Сиксерс» — 134:139 OT;

«Майами Хит» – «Шарлотт Хорнетс» — 144:117;

«Милуоки Бакс» – «Нью-Йорк Никс» — 121:111;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Сакраменто Кингз» — 107:101;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 98:79.

