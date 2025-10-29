Расписание матчей Единой лиги на 29 октября

Сегодня, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 29 октября (время московское):

18:00. «Автодор» — «Локомотив Кубань»;

19:30. «Зенит» — «Бетсити Парма»;

20:00. «ЦСКА» — «Уралмаш».

В данный момент лидером чемпионата Единой лиги является казанский УНИКС: в его активе шесть побед при одном поражении. Вторую строчку занимает московский ЦСКА, одержавший пять побед и потерпевший одно поражение. Третье место удерживает «Бетсити Парма» с пятью победами и двумя поражениями.

