Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 29 октября

Расписание матчей Единой лиги на 29 октября
Сегодня, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 пройдут три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 29 октября (время московское):

18:00. «Автодор» — «Локомотив Кубань»;
19:30. «Зенит» — «Бетсити Парма»;
20:00. «ЦСКА» — «Уралмаш».

В данный момент лидером чемпионата Единой лиги является казанский УНИКС: в его активе шесть побед при одном поражении. Вторую строчку занимает московский ЦСКА, одержавший пять побед и потерпевший одно поражение. Третье место удерживает «Бетсити Парма» с пятью победами и двумя поражениями.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
