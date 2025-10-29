Расписание матчей Евролиги на 29 октября

В среду, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут два матча. «Чемпионат» представляет расписание предстоящих встреч.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 29 октября (время московское):

21:00. «Хапоэль» Тель Авив — «Партизан»;

22:15. «Олимпиакос» — «Монако».

Лидером сезона в настоящий момент является тель-авивский «Хапоэль» (Израиль), на счету которого пять побед и одно поражение в шести встречах. Второе место занимает «Жальгирис» из Каунаса (Литва) (пять побед и два поражения), а топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает белградская «Црвена Звезда» (Сербия).

Главные новости дня: