Манреса — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
22:45 Мск
Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 29 октября

Расписание матчей Евролиги на 29 октября
В среду, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут два матча. «Чемпионат» представляет расписание предстоящих встреч.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 29 октября (время московское):

21:00. «Хапоэль» Тель Авив — «Партизан»;
22:15. «Олимпиакос» — «Монако».

Лидером сезона в настоящий момент является тель-авивский «Хапоэль» (Израиль), на счету которого пять побед и одно поражение в шести встречах. Второе место занимает «Жальгирис» из Каунаса (Литва) (пять побед и два поражения), а топ-3 с тем же показателем побед и поражений замыкает белградская «Црвена Звезда» (Сербия).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Главные новости дня:

