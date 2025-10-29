Скидки
Баскетбол Новости

Игрок «Далласа» Брэндон Уильямс арестован за хранение марихуаны — DLLS Sports

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Брэндон Уильямс был арестован в международном аэропорту Даллас–Форт-Уэрт за хранение менее двух унций (около 37 граммов) марихуаны. Об этом информирует DLLS Sports.

По сведениям источника, задержание произошло в минувшие выходные. Игроку ранее был предоставлен краткосрочный отдых. Два последних матча команды он пропускал по «личным обстоятельствам». В нынешнем сезоне Уильямс в общей сложности провёл на площадке 19 минут, отметившись тремя передачами без набранных очков.

«Даллас» пока не давал комментариев относительно произошедшего. Пока неизвестно, какие дисциплинарные меры будут применены к баскетболисту.

