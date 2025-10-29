Расписание матчей Еврокубка на 29 октября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В среду, 29 октября 2025 года, в рамках 5-го тура Еврокубка пройдут семь матчей. «Чемпионат» публикует полное расписание предстоящих игр.

Еврокубок. Расписание матчей на 29 октября (время — московское):

19:00. «Бешикташ» — «Бурк»;

20:00. «Лиеткабелис» — «Будучность»;

21:00. «Хемниц 99» — «Ратиофарм Ульм»;

21:00. «Шлёнск» — «Умана Рейер»;

21:30. «Цедевита Олимпия» — «Нептунас»;

22:30. «Лондон Лайонс» — «Тюрк Телеком»;

22:45. «Манреза» — «Бахчешехир».

Напомним, в минувшем розыгрыше Еврокубка победу одержал тель-авивский «Хапоэль» (Израиль). В финальном противостоянии израильская команда встречалась с испанской «Гран Канарией» и одержала победу по итогам двух матчей, впервые в своей истории завоевав титул чемпиона Еврокубка.

