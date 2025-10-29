Украинский баскетболист Алексей Лень перешёл в «Реал» — источник

Украинский центровой Алексей Лень стал игроком мадридского «Реала». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Майкл Скотто со ссылкой на агента баскетболиста Майкла Лельчицки. Сообщается, что стороны заключили многолетний контракт.

Напомним, за три дня до старта сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) украинца из состава отчислил «Нью-Йорк Никс».

В НБА Лень выступал с 2013 года. За это время в североамериканской лиге он представлял такие клубы, как «Финикс Санз», «Атланта Хоукс», «Сакраменто Кингз», «Торонто Рэпторс», «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». 15 сентября украинский спортсмен заключил контракт с «Никс», но уже 19 октября был отчислен из команды.

