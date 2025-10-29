Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче ЦСКА и «Уралмаша» в Единой лиге

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Игра состоится сегодня, 29 октября, в Москве. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 октября 2025, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мы уже говорили о том, что «Уралмаш» – один из претендентов на высокие места в лиге, это клуб высокого уровня, команда, которая показывает хороший баскетбол. Нам нужно пользоваться моментом после победы в предыдущем матче, строить свою игру на том, что мы показали против УНИКСа», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба красно-синих.

