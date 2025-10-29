Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче ЦСКА и «Уралмаша» в Единой лиге

Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче ЦСКА и «Уралмаша» в Единой лиге
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем» из Екатеринбурга. Игра состоится сегодня, 29 октября, в Москве. Начало матча запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 октября 2025, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уже говорили о том, что «Уралмаш» – один из претендентов на высокие места в лиге, это клуб высокого уровня, команда, которая показывает хороший баскетбол. Нам нужно пользоваться моментом после победы в предыдущем матче, строить свою игру на том, что мы показали против УНИКСа», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба красно-синих.

Материалы по теме
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?
Рейтинг
На этот раз без россиян. Кто из легионеров Единой лиги удивил под конец месяца?

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android