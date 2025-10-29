Владимир Гомельский рассказал, над чем должен работать игрок «Бруклина» Егор Дёмин

Четырёхкратный чемпион СССР по баскетболу, телекомментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением о российском разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. По словам эксперта, спортсмену следует уделить внимание стартовой скорости и игре левой рукой с точки зрения ассистов.

«Он разносторонний баскетболист. С его физическими данными, которые можно считать выдающимися, он выбрал амплуа разыгрывающего, и он с ним справляется. Другое дело, что над стартовой скоростью ему нужно поработать. Что касается технического оснащения, то левая рука у него намного слабее правой. Это не про бросок, а про передачу. Я знаю Егора с точки зрения его трудолюбия и самоотдачи, он справится», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»: