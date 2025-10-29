Скидки
Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Владимир Гомельский рассказал, над чем должен работать игрок «Бруклина» Егор Дёмин

Владимир Гомельский рассказал, над чем должен работать игрок «Бруклина» Егор Дёмин
Четырёхкратный чемпион СССР по баскетболу, телекомментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением о российском разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. По словам эксперта, спортсмену следует уделить внимание стартовой скорости и игре левой рукой с точки зрения ассистов.

«Он разносторонний баскетболист. С его физическими данными, которые можно считать выдающимися, он выбрал амплуа разыгрывающего, и он с ним справляется. Другое дело, что над стартовой скоростью ему нужно поработать. Что касается технического оснащения, то левая рука у него намного слабее правой. Это не про бросок, а про передачу. Я знаю Егора с точки зрения его трудолюбия и самоотдачи, он справится», — приводит слова Гомельского ТАСС.

Егор Дёмин выступил перед болельщиками «Бруклина»:

