Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Бывший игрок НБА Кайл Синглер арестован за нападение на мать своего ребёнка — ESPN

Бывший игрок НБА Кайл Синглер арестован за нападение на мать своего ребёнка — ESPN
Комментарии

Бывший форвард «Оклахома-Сити Тандер» и чемпион NCAA в составе «Дьюка» Кайл Синглер задержан за нападение на мать своего ребёнка. Об этом информирует ESPN.

Сообщается, что звонок в службу 911 совершил свидетель инцидента. По данным издания, Синглер был арестован, но впоследствии освобождён под залог в размере $ 6 тыс. По словам девушки, бывший игрок НБА схватил её, повалил на землю и избил в присутствии ребёнка.

Представитель Синглера сообщил, что больше не является его агентом. Сам игрок не дал комментариев и, по словам правоохранителей, выглядел находящимся под воздействием наркотиков.

Жестокое нападение на австралийского баскетболиста:

