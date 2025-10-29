Представлен статус Егора Дёмина перед матчем Бруклина» с «Атлантой» — источник

Российский новичок «Бруклина» Егор Демин не включён в протокол травмированных игроков команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Брайан Льюис. Игра состоится 30 октября и начнётся в 2:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Атланта Хоукс Атланта

«Ничего удивительного. Новичок просто отдыхал в конце серии бэк-ту-бэк, чтобы справиться с проблемой подошвенной фасции, но к предстоящему матчу должен быть полностью готов», — написал Льюис.

Напомним, Дёмин пропускал предыдущий матч с «Хьюстон Рокетс». «Бруклин» в той встрече уступил со счётом 109:137.

