Манреза — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Представлен статус Егора Дёмина перед матчем Бруклина» с «Атлантой» — источник

Представлен статус Егора Дёмина перед матчем Бруклина» с «Атлантой» — источник
Российский новичок «Бруклина» Егор Демин не включён в протокол травмированных игроков команды перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Брайан Льюис. Игра состоится 30 октября и начнётся в 2:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
30 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
«Ничего удивительного. Новичок просто отдыхал в конце серии бэк-ту-бэк, чтобы справиться с проблемой подошвенной фасции, но к предстоящему матчу должен быть полностью готов», — написал Льюис.

Напомним, Дёмин пропускал предыдущий матч с «Хьюстон Рокетс». «Бруклин» в той встрече уступил со счётом 109:137.

Дёмину и игрокам «Бруклина» подарили по розе перед игрой НБА:

