Манреса — Бахчешехир Колежи. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Сегодня (0)
Владимир Гомельский категорично ответил, сыграют ли Голдин и Лахин в НБА в этом году

Владимир Гомельский категорично ответил, сыграют ли Голдин и Лахин в НБА в этом году
Четырёхкратный чемпион СССР по баскетболу, телекомментатор и аналитик Владимир Гомельский поделился мнением о шансах российских баскетболистов Владислава Голдина («Майами Хит») и Виктора Лахина («Оклахома-Сити Тандер») сыграть в нынешнем сезоне НБА. Как считает специалист, на паркете обоих спортсменов в этом сезоне ждать не стоит.

«Пока они не дотягивают по уровню мастерства. В этом году Голдин и Лахин не сыграют в НБА, и это нормально. По этому поводу не стоит расстраиваться, но и радоваться нечему», – приводит слова Гомельского ТАСС.

Напомним, другой россиянин, Егор Дёмин, дебютировал за «Бруклин Нетс» и к настоящему моменту принял участие в трёх матчах в рамках НБА. В среднем игрок набирал 8,7 очка, пять подборов и 2,3 передачи.

