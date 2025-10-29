Президент «Уралмаша»: ЦСКА — очень хорошая команда, «Локомотив» нам по силам

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко поделился мнением о предстоящем матче с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра состоится сегодня, 29 октября, в Москве. Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 29 октября 2025, среда. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«У нас всё хорошо, всё в порядке. Встреча с ЦСКА для нас — обычный матч. Мы сейчас проверяем игровые возможности нашей команды в матче с соперником из первой четвёрки. Будем биться, работать и проявлять свой характер. Если где-то не хватает мастерства, нужно компенсировать это характером и желанием.

ЦСКА для нас — команда очень хорошая. «Локомотив» — другое дело, это не первая тройка: он нам по силам. Но уверен, что настрой на нас у всех соперников очень серьёзный, и я сказал об этом ребятам. Мы ведь уже заявили о себе хорошо.

Будем играть с ЦСКА, соперником очень высокого ранга. Для нас здесь самое важное — проверить свои возможности, чтобы со второго-третьего круга уже заиграть по- другому. Если бы у нас была парочка классных пятых номеров, то можно было бы показывать очень неплохую игру. Но сейчас у нас стала команда помоложе и побыстрее, и это очень важно. Команда хорошая, я доволен», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

Также президент «Уралмаша» признался, что нацеливается на попадание команды в тройку сильнейших в следующем сезоне:

«Думаю, что в этом году будем бороться за четвёрку-пятёрку. У нас сейчас главные конкуренты — «Бетсити Парма» и МБА-МАИ. Я нацеливаюсь войти в число призёров в сезоне-2026/2027».

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов: