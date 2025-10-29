Игрок «Филадельфии» повторил клубное достижение Уилта Чемберлена 1966 года

Американский разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Тайриз Макси набрал 150 очков в первых четырёх матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как отметил обозреватель Джош Рейнольдс на своей странице в социальных сетях, это лучший результат на старте сезона среди игроков «Сиксерс» с 1966 года, когда подобного добивался легендарный Уилт Чемберлен.

Отметим, что Тайриз в четырёх матчах нынешнего сезона в среднем набирал 37,5 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 8,3 передачи. «Филадельфия» одержала победы во всех этих встречах и сейчас занимает первое место в турнирной таблице НБА Восточной конференции.

