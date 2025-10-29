NCAA отложила введение правила о ставках на фоне громкого скандала с арестами в НБА

Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) приняла решение отложить вступление в силу правила, которое позволяло бы молодым спортсменам делать ставки на профессиональные виды спорта. Об этом информирует AP News. Примечательно, что решение принято на фоне масштабного скандала в НБА, связанного с расследованием ФБР о договорных ставках и карточных играх.

Изначально планировалось, что спортсмены NCAA и сотрудники спортивных департаментов смогут легально делать ставки на профессиональные соревнования уже с 1 ноября. Однако после арестов главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапса и защитника «Майами Хит» Терри Розира вступление правила в силу перенесли на 22 ноября.

При этом ставки на студенческие соревнования останутся под запретом, как и передача инсайдерской информации о матчах третьим лицам.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабного расследования ФБР было совершено множество арестов по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и незаконных ставках в НБА. Помимо Биллапса и Розира, задержан был также бывший игрок «Кливленд Кавальерс» Дэймон Джонс.

Расследование ФБР включало две связанные операции — одна касалась подставных игр в покер, другая — инсайдерских ставок на спортивные события. По данным следствия, Розир сознательно занижал эффективность и симулировал травмы, чтобы обеспечить проход ставок на показатели «тотал меньше». Биллапсу же инкриминируют участие в сговоре по фиксации карточных игр, связанных с мафиозными структурами.

