Суд Парижа постановил экстрадировать россиянина Касаткина в США, где ему грозит 25 лет

Суд Парижа принял решение выдать задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина США. Об этом информирует «РИА Новости Спорт».

Сообщается, что в США спортсмену грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

Напомним, Даниила задержали 21 июня 2025 года по запросу США в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, куда он прибыл вместе со своей невестой. Даниила подозревают в участии в хакерской группировке. Сам россиянин обвинения отрицает.

Ранее сообщалось, что хакерская сеть, в связи с которой подозревают Касаткина, осуществляла атаки приблизительно на 900 организаций, в том числе на два федеральных учреждения.

