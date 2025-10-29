Появились подробности о решении суда Парижа экстрадировать россиянина Касаткина в США

Решение об экстрадиции задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина в США должно получить одобрение со стороны премьер-министра и министра юстиции Франции.

«Теперь начинается административная процедура. Решение об экстрадиции должны одобрить премьер-министр и министр юстиции Франции», – приводит слова председателя суда «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 29 октября, суд Парижа принял решение удовлетворить запрос властей США об экстрадиции баскетболиста. В США российскому спортсмену грозит до 25 лет заключения по статьям о компьютерном мошенничестве.

Забавная реакция Махачева на баскетболиста ростом 2,41 м: