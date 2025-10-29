Юрист сравнил экстрадицию баскетболиста Касаткина в США с делом Виктора Бута

Юрист Андрей Князев дал комментарий по поводу постановления суда Парижа (Франция) экстрадировать российского баскетболиста Даниила Касаткина в США.

«Положение Касаткина ухудшает то, что российские правоохранительные органы не могут вмешаться в его дело. Будем говорить в реальности, только те, кто признал вину, получили щадящий срок. А так сроки огромные, как в России за убийства — по 15, 20 лет вне зависимости от конкретного участия. Хорошего мало.

Признание вины хоть как-то смягчает наказание. Например, те, кто признал, уже на свободе или в порядке обмена вернулись. Защита в США дорогая, так ещё и не на своём языке, не можешь видеться с родными. Даже если человек с определённой известностью и хорошими деньгами, как товарищ Бут, столько сидел. Это для нас Касаткин баскетболист, а для них он обычный хакер», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Во время судебного заседания сообщалось, что в США Касаткину грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

